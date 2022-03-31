Савік Шустер про створення радіостанції для жителів ОРДЛО

19:41 05 листопада Київ, Україна

Савік Шустер переконаний, що на формування політичних і соціальних переваг жителів окупованих територій Донбасу не потрібно витрачати мільйони і створювати окремі телеканали. Досить організувати радіостанцію, яка буде вести мовлення для жителів ОРДЛО про їхні ж насущні проблеми.



"Мільярди не потрібні. Я не знаю, скільки витрачено на цей канал, який нібито веде мовлення на Донбасі, що абсолютна фікція. "Дім"/"Дом"? Як він там називається? Що туди йде? Скільки грошей туди йде? Звідки ці гроші? Ми не знаємо. На Перший національний канал, який взагалі дивляться рівно його творці, та й то я навіть не впевнений, що всі. Скільки там? 2 млрд грн. Я не знаю, скільки вони туди витратили. Але не менше. Про що ми говоримо? Так ми говоримо: треба робити канал на Донбас. Хлопці, давайте для початку зробимо хорошу радіостанцію. Це легше. В машинах можна слухати, вдома можна слухати. Зовсім інакше проходить сигнал, зовсім інші витрати. Вони мінімальні. Але давайте хоч зробимо справжню, хорошу, людську, українську радіостанцію, яка буде вести мовлення туди", - підкреслив Шустер.



"І головне - ось у чому була суть "Радіо Свобода"? Що великі російські або радянські - як хочемо назвати - письменники, композитори, художники, політики - всі вони в цьому брали участь. І ці люди - у них реально було вплив на мізки. Говорили: "Що, у нас немає серед всіх, хто звідти поїхав, немає людей, які мають довіру, харизму і можуть говорити з цим населенням?" Є. І розповісти їм те, чого вони не знають. Вони ж не знають, що відбувається в карцерах, вони не знають, що відбувається в льохах, вони не знають, кого коли захоплюють. Вони не знають, що відбувається з людьми, які, не дай Боже, скажуть щось проти ось цих ось... людей, які там при владі. Там же нічого не відомо. Давайте їм дамо інформацію про них самих для початку. І давайте намагатися з ними обговорювати", - сказав Шустер.



У 2014 році, відразу після окупації Криму, Росія почала збройну агресію на сході України. Бойові дії ведуться між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на пред’явлені Україною факти і докази.



Про намір створити російськомовний державний телеканал для мовлення на тимчасово окупованих територіях на базі державного телеканалу UATV ексміністр культури України Володимир Бородянський повідомив в листопаді 2019 року. Планувалося, що на першому етапі новий канал буде показувати україномовні і російськомовні розважальні програми, шоу і кінофільми виробництва провідних українських медіагруп і транслювати інформаційні випуски власного виробництва.



27 лютого "Детектор медіа" повідомив, що новий мовник отримав назву "Дім"/"Дом" з двомовним логотипом.



2 березня Нацрада з телерадіомовлення офіційно затвердила назву "Дом" для телеканалу і переоформила для нього ліцензію. Програмна концепція мовлення передбачає 23 години розважальних передач і годину інформаційно-аналітичних і публіцистичних програм.