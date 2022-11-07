Саудівська Аравія стурбована можливим нападом Ірану

09:22 07 листопада Київ, Україна

В Ірані продовжуються антиурядові протести. Нападом на сусідні країни – Саудівську Аравію та Ірак – Тегеран міг би змістити увагу народу на більш глобальні проблеми.

Водночас, на запитання Джо Байдена про те, що відбувається в Ірані, він відповів – “не турбуйтесь, невдовзі іранці звільнять свою країну”. Його слова побічно підтверджують, що національний опір у країні підтримується Вашингтоном.

Якщо ж Тегеран все ж таки вирішить розпочати війну з найближчими країнами, то навряд чи це призведе до обмеження допомоги Україні, як багато хто міг би подумати. Тобто стосунки США та країн Близького Сходу залишаються досить натягнутими, незважаючи на те, що Захід потребує нафти Саудівської Аравії. Тим не менш, американські ВПС приведені в бойову готовність на місці їхнього постійного базування в Перській затоці, а отже, у разі початку воєнних дій вони повинні взяти участь у відбитті атаки Ірану.

На Заході розуміють, що запровадження нових економічних санкцій не допоможуть стримати Тегеран, у тому числі перешкоджати передачі дронів та ракет росії. Тому США, очевидно, підтримують і можу фінансувати народні протести іранців, але якщо буде потрібно, то готові на пряме військове зіткнення з цією країною.