Санкції США виключать постачання смартфонів та запчастин для автомобілів

Представник адміністрації Байдена поділився з Reuters, що уряд розглядає варіант із доповненням до санкцій, які будуть введені проти Росії у разі вторгнення в Україну. Америка може позбавити РФ постачання деталей для автомобілів, літаків, а також готових смартфонів. Таким чином, буде завдано серйозного удару по промисловому сектору, спрямованому на російського масового споживача.

Варто зазначити, що ЄС та Великобританія можуть підтримати таку ініціативу. Цікаво, як "зрадіють" росіяни, коли дізнаються, що крім "ВАЗ", "ГАЗ", "УАЗ" та "МАЗ" у них нічого не залишилося? А що скажуть люди, коли не зможуть придбати нові iPhone? Адже війна війною, а для росіян, особливо на схід від Москви, куди важливіший надійний автомобіль і якісна електроніка. А щодо запчастин для літаків, то Росія навряд чи зможе протиставити західній якості вітчизняні напрацювання.

Санкції і без того вдарили по “гаманцях” звичайних росіян, а з огляду на те, що вони не зможуть використовувати якісні західні товари, нові обмеження здатні спровокувати заворушення всередині країни. З боку Заходу це дуже грамотний і продуманий хід, навіть якщо це лише чутки.