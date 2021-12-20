Санкції проти кримських виборів

Володимир Зеленський збільшив термін дії санкцій, запроваджених проти представників Росії та Кримського півострова, які організовували та брали участь у так званих виборах в окупованому Криму.

Згідно з обмеженнями особи, занесені до списку, не мають права користуватися майном в Україні, а також позбавляються всіх українських нагород. Звичайно, кожному, хто перебуває під санкціями, заборонено в'їзд в Україну.

Раніше президент Зеленський запровадив обмеження терміном на 3 роки. Тепер він підписав указ про продовження санкцій до 10 років. Зокрема, до списку внесено: Михайло Малишев – голова так званої «ЦВК Республіки Крим»; Костянтин Бахарєв – обраний у Криму депутат Держдуми Росії від «Єдиної Росії»; Юрій Ставицький та Володимир Сорокін – кандидати на виборах від партії «Зелених»; десятки інших членів «ЦВК Республіки Крим» та територіальних виборчих комісій.

Заходи, які обрав Зеленський, ще досить м'які. Проти людей, які вчиняють міжнародні злочини, необхідно відкривати кримінальне провадження та судити заочно, по всій суворості. Не було б зайвим, намагатися “витягти” злочинців із окупованої території будь-якими методами. Втім, такий підхід надто радикальний і він більше підходить для режимів Путіна та Лукашенка. Проте відкриття справи у міжнародному суді щодо низки перелічених вище осіб було б не зайвим.