12:07 20 жовтня Київ, Україна

93% чиновників рф їздять на іномарках. Лише 7% вищих представників влади росії володіють вітчизняними авто, підрахувало агентство «Рівність» за даними понад 5,8 тис. декларацій. У них держслужбовці, судді та депутати згадали про 6538 машин в особистій власності або у чоловіка (дружини). З них вітчизняними виявилися 438. Витрати на державні закупівлі зарубіжних автомобілів у росії за перше півріччя 2023-го склали 464 млн рублів, що більш ніж удвічі вище за показник аналогічного періоду минулого року.

Тим часом ці ж чиновники закликають росіян пересідати на вітчизняні автомобілі, які все більше схожі на китайські копії. Більше того, кремль замовляє рекламу у блогерів для того, щоб рекламувати ці автомобілі. Ті, у свою чергу, розповідають, наскільки вони хороші, часто порівнюють із західними гігантами галузі. Але якщо ці автомобілі настільки гарні, то чому чиновники продовжують їздити на німецьких та японських лідерах авторинку всупереч наказу путіна пересідати на вітчизняні авто?

Очевидно, що санкції б'ють по звичайних росіянах. Російські чиновники меншою мірою відчувають наслідки західних обмежень. Як це не парадоксально, проте на президентських виборах 2024 року населення росії знову віддасть свої голоси за путіна, щоб він і його наближені і далі могли насолоджуватися розкішним життям коштом вічно слухняного народу.