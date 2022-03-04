Санкції, які не допомагають зараз

Альянс створювався, щоб протистояти СРСР, Союз розпався. Нам кажуть, тепер НАТО має протистояти Росії, але воювати з нею члени НАТО категорично не хочуть. Не погодилися навіть закрити небо над Україною, про що ми просили. Найпотужніша військова структура у світі "боїться, що це буде розцінено як початок війни", а для чого тоді вони потрібні?

Та допомога, яка надається сьогодні, зовсім не те, через що ми змінювали свою Конституцію. У 2008 році нам обіцяли, що ми набудемо членства, але з кожним роком воно ставало все більш примарним. Питання: а навіщо тоді вся ця метушня з вступом?

Нам кажуть слова підтримки, оголошують санкції, але все це заходи, які, можливо, дадуть плоди через роки, а люди гинуть щодня прямо зараз і реальна допомога потрібна прямо зараз. Захід мав вирішити, на що він готовий для захисту демократії в Україні, перш ніж танки почали прасувати нашу землю.

Те, що навіть превентивні санкції не зупинять вторгнення, було зрозумілим одразу, вони під санкціями з 2014 року. Можливо, якби НАТО заявило про беззастережну підтримку України, то вже в Росії боялися б розв'язати третю світову. Розрахунок на те, що Путіна винесе його ж народ, не виправдався, рейтинг стрибнув вгору, як і в 2014-му.

Захід каже: ми не купуватимемо ваш газ, російські кажуть – ну топіть вдома кизяком, захід каже: закриваємо небо, російські кажуть – забудьте про свої 500 аербасів, які були орендовані, платіть більше за авіаквитки, облітаючи нашу територію. Проти країни, яка межує та дружить з Китаєм – найбільшим постачальником всього на світі, а також найбільшим споживачем енергоресурсів – воювати санкціями взагалі не ефективно. Невже це було зрозуміло відразу?

Нас заманили обіцянками процвітання, запросили приєднатись до європейського цивілізованого світу, поманили до себе… і не взяли. Не взяли ні до ЄС, ні до НАТО.

3 березня «втомлений Зеленський» дав чергове інтерв'ю, в якому згадав про багатонаціональний український народ, згадав про російську мову, яку сам заборонив, згадав хто наші сусіди. Він багато казав, що Україна не хоче війни, хоч нас посилено до неї готували 8 років. Продавали нам купи військового барахла, більшість якого вже немає, а борг за нього є. Битва за уми та серця, за допомогою телеканалу Дом, також виявилася програною. Схоже, роль президента виявилася для Зеленського провальною, адже він так чекав оплесків.