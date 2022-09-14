12:39 14 вересня Київ, Україна

Так вважає прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін.



Вона зазначила, що скасування спрощеного порядку видачі віз недостатньо і Європі необхідно бути готовим до більш жорстких санкцій.

З 12 вересня ЄС припинив дію угоди про спрощений візовий режим із росією. Тепер держави на національному рівні зможуть запроваджувати додаткові обмеження для росіян, аж до анулювання діючих віз на кордоні з міркувань безпеки. За словами єврокомісара у внутрішні справи ЄС Ілви Йохансон, наразі на руках у громадян Росії не менше мільйона діючих віз.





Водночас, країни Балтії з 19 вересня вирішили заборонити росіянам в'їзд на свою територію з шенгенськими візами, незалежно від того, де вони їх отримували.. До них приєдналася й Польща.



Фінляндія, яка в свою чергу раніше обмежила кількість заявок на туристичні візи і збільшила збір і час розгляду, заявила, що не збирається повністю відмовлятися від пропуску росіян на свою територію.



Санкції проти росії мають відбитися на повсякденному житті її громадян, заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час виступу в Європарламенті, її слова наводяться на сайті уряду.



На її думку, неправильно надавати росіянам можливість вільно подорожувати Європою, коли в Україні йдуть бойові дії.



«Видача віз має бути строго обмежена. Повне призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС та росією в цій ситуації виправдане, але саме по собі не є достатнім рішенням», — вважає Марін.



Прем'єр також торкнулася енергетичної кризи. Вона закликала у короткостроковій перспективі шукати способи, які дозволять забезпечити постачання енергоносіїв та знизити ціни на них.. Причому Марін не виключила, що можуть знадобитися екстраординарні рішення.



«У середньостроковій та довгостроковій перспективі наш єдиний вихід із енергетичної кризи — вкладати більше коштів у виробництво поновлюваної та беземісійної енергії, спільні європейські мережі передачі та технології зберігання», — продовжила глава уряду, наголосивши, що ЄС має якнайшвидше відмовитися від російських копалин енергоносіїв. .



Насамперед Євросоюз має продовжувати підтримувати Україну та бути готовим до ще більш жорстких санкцій проти Москви.. За її словами, «чим сильніший ефект», якого Брюссель домагається за допомогою обмежень, «тим дорожче» коштуватиме Росії продовження військових дій.

Єдине питання, як бути з більшістю жителів Карелії, які не хочуть жити в Росії. І поки вони не можуть повернуться на свою історичну батьківщину разом із захопленою російською імперією територією, у них були хоч "маленький ковток свободи" у вигляді можливості відвідувати ближчу та рідну Фінляндію.. У багатьох карельців родичі живуть у демократичній, успішній та вільній Європі та їхнє бажання вирватця із зарежимленою імперською тиранією, геополітичними шантажами путіна росії цілком зрозумілі та обґрунтовані.

Але заради подальшої свободи, миру та процвітання своїх дітей карельці мають змиритися з вимушеними санкціями. А Карелія повинна подумати про референдум відділення від Росії і повної самостійності. Карелія має обрати курс на європейські цінності, курс незалежності, свободи, процвітання та миру.