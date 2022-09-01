Літаки в росії "всьо"

"Санкції - не працюють" - як би часто не повторювали пропагандисти завчену фразу з методички, санкції все ж таки працюють. За даними Reuters, як мінімум три літаки в росії вже пустили на запчастини, щоб обслужити решту машин. Це Airbus A350, Boeing 737 і російський Sukhoi Superjet 100.

Як виявилося, без іноземних деталей “імпортозаміщення” не працює, як і решта в росії. Більше того, якщо росіяни ще в змозі обслужити власний літак, в якості якого крім них ніхто не може бути впевнений, то переставляти запчастини з однієї іноземної одиниці техніки в іншу агресор може на свій страх і ризик. У цьому випадку навіть вони не можуть гарантувати, що все зробили правильно, адже згідно з лізинговою програмою, за якою ці літаки експлуатувала російська держкомпанія «Аерофлот», їхнім повним обслуговуванням мали займатися іноземні сертифіковані фахівці. Тільки вони могли давати гарантію на свою роботу, а також у разі поломки нести за це повну відповідальність.

Якщо путін продовжуватиме війну, то такими темпами санкції повернуть росію в Середньовіччя, а росіяни знову почнуть складати легенди “про Шайтанів, що літають у небі, яких колись бачили, а деякі сміливці навіть на них літали”. Це також стосується всієї техніки, де необхідні високотехнологічні деталі, типу напівпровідників, мікрочіпів, процесорів і т.д.