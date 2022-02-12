Найсильніша у світі «паперова» армія

Нещодавня ситуація з розстрілом у Дніпрі військовослужбовцям своїх товаришів по службі дала черговий привід поміркувати про стан нашої армії.

Силові структури рідко виносять сміття з хати, взяти хоч ЗСУ, хоч Нацгвардію. Так уже повелося, солдати завжди протиставляють себе командуванню, перебуваючи з ним як у різних таборах.

За всіх часів повідомити командира про реальний стан справ вважалося «стукацтвом» і різко засуджувалося як командирами, так і товаришами по службі. Неуставняк і спроба його запобігти і стали причиною трагедії цього разу.

Бур'яни нестатутних відносин цвітуть буйним кольором, вихованням особового складу ніхто не займається. Разом із шоуменом на чолі держави прийшла й мода на «кольорову картинку», а що ховається за гарною ширмою екіпірування за стандартами НАТО мало кого цікавить.

Ситуацій, подібної до тієї, що спровокувала криваву бійню в Дніпрі, хоч греблю гати, але інертне командування воліє не помічати проблем. Натомість з боку вищого керівництва держави ллється ялин та широко піаряться купівлі дуже спірних озброєнь у наших західних партнерів.

Байрактарам, як виявилося, потрібні сучасні злітні смуги, а не злітка часів СРСР, що калічать стійки шасі при кожному запуску безпілотника. Один постріл Джавеліна коштує стільки, що солдатів тисячу разів подумає чи варто натискати на кнопку в бою, запускаючи в небо кілька елітних автомобілів, тим більше витрачати заряди для тренувань. Генерал Ігор Колесник підтверджує, що ЗСУ гостро не вистачає «бронежилетів, касок, пального та багатьох видів боєприпасів».

Численні перевірки морально-психологічного стану бійців ЗСУ, що перебувають у зоні ООС, демонструють страшну картину загального розгильдяйства та нестатечняка. Більше половини військових, які повинні взяти на себе основний удар супротивника, за їхнім власним твердженням, зовсім не готові брати участь у реальних бойових діях. Замість бойової підготовки нескінченні пиятики. Причини – втома від нескінченного очікування нападу, безнадії та відсутність престижу військової служби у суспільстві.

Піар акції з «пересічною українкою», яка гордо демонструє повну рішучість кинутися в бій з «російськими», прямо через банки з огірками виглядають дешевою і низькопробною пропагандою, якій не повірили ні на Заході ні в Україні.

Після трагедії у Дніпрі командувач Нацгвардії Микола Балан пішов у відставку, командування полку знімали, але висновків не зробили, заходів не вжили.

Сумний стан військової дисципліни вкотре підтвердив Держбюро розслідувань.

Інструктор із бойової підготовки однієї з частин Національної гвардії звинувачується у підготовці вбивства представника однієї з фінансово-промислових груп Прикарпаття. Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що нацгвардієць довго стежив за жертвою з метою підібрати вдале місце та час для злочину. Тепер зрозуміло, чим займаються військовослужбовці замість бойової підготовки.

Про відсутність її повідомляє і генерал Сергій Кривоніс, пояснюючи це кризою фінансування. У сукупності численні системні проблеми сприяли формуванню так званої «паперової армії». Додайте сюди затримки з виплатами зарплат... Що ж, якщо ворог нападе, у нас є комусь підготувати барвисту презентацію в «Power Point».