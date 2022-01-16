З Росією не може бути діалогу

Обговорюючи те, що відбувається на полях Європи, зустрічі США-Росія та НАТО-Росія, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Григорій Перепелиця заявив, що метою Путіна ніколи не була лише Україна. За його словами, глава Кремля має намір захопити всю Східну Європу, дискредитувати НАТО, вигнати США з Європи та дезінтегрувати Європейський Союз.

На думку Перепелиці, у такому разі дипломатія та будь-які діалоги з Путіним марні, адже напружені відносини між НАТО та Росією опустилися до військово-політичної кризи: “Переговори в Брюсселі між НАТО і РФ, і попередні в Женеві між США та РФ показали, що ми входимо в останню фазу напруженості, яка називається військово-політична криза. Причому, це криза між НАТО і Росією, і щонайменше між США та Росією”. Тому політичний експерт говорить про неефективність проведення переговорів на даному етапі відносин. На етапі військово-політичної кризи все зводитиметься до виставляння ультиматумів.

З цією метою Путін і каже, щоб НАТО не розширювалося на Схід.. Надалі він планує завоювати частину Європи, яка входила до складу Варшавського договору. Україна стоїть першою на шляху Кремля до завоювання Європи, що є ще однією причиною робити більш вагомі спроби протистояння російській агресії на Донбасі.