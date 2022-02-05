Доброго ранку, ЄС !!

Мене вразила новина від наших партнерів з Європи, які, очевидно отямившись від семирічного дрімучого сну, а може просто витягнувши голову з піску, ну або куди там її зараз толерантно пхати, раптом оцінили масштаби катастрофи на сході України. Про Боги, Росія виявляється має плани «фактично інтегрувати Донбас» !! Гаразд, ми думали вони там паспорта просто так роздають, а що, паперу багато, вона все стерпить, навіть червону скоринку. Виходить, що нам допомогу у вигляді «печенек» Нуланд (цікаво, в цей раз вона з гостинцями приїхала або з одним «млинець»?), А Донбасу громадянство РФ. Печеньки давно з'їли, а червоних паспортів видано вже 500 тисяч. В ЄС їх звичайно домовилися не визнавати, але кому від цього боляче? Операція по анексії Криму була розпочата під приводом захисту російськомовних від ультрарадикалів, а тут 500 тисяч російських громадян, яких, якщо вірити деяким ЗМІ, ці самі радикали щодня обстрілюють.

Нам поки діставалися тільки «потужні сигнали» то від НАТО, то від ЄС, які в основному зводилися до того, що рівень корупції в Україні переходить усі мислимі і немислимі межі. Виникає закономірне питання, якщо наші європейські партнери впевнені, що виділяється нам фінансова допомога до адресата не доходить, то чому вона продовжує надходити? А чи не розпилюються ці європейські транші ще в Європі? Віддаємо-то ми з вами і по повній програмі. Якщо чергова сума від МВФ протягом трьох місяців не надійде, а для цього є передумови, будь-то звільнення дуже милого серцю європейських лідерів Коболєва, який за рік тупо вкрав 19 млрд гривень, і це при тому, що всі можливі тарифи за комуналку злетіли до небес. Може до 1 червня не вдасться прийняти закони, які фактично шантажем вимагає ЄС. Так ось, без траншу МВФ наш уряд скоротить видаткову частину бюджету. Вгадайте які статті на волосині? Утримання держапарату? Ні. Оплата провальних вояжів нашого МЗС? Ні. Швидше за все це будуть витрати на наші з вами потреби: медицина, освіта і тп.

А що за реальними справами з боку європейських партнерів? Бла, бла, бла ... На 24-25 травня анонсується саміт лідерів ЄС, для якого готується документ, що включає популістські, на мій погляд, заходи щодо «підвищення стійкості України» до «дій з боку Росії» включаючи підтримку в проведенні вакцинації. Пандемія вже рік лютує, і чим вони допомогли? Вакциною ділитися не захотіли, про що прямо і сказали, хоча на початку голосно обіцяли. Також планується поговорити про зміцнення енергетичної безпеки України. Ну тут просто смішно. Європейська безпека перебуває в прямій залежності від російського газу, в «зелену енергетику» вірять тільки виробники сонячних батарей і все хто має можливість урвати шматок від цього безперспектівняка. Так чим допоможете-то, тарифи зрівняти? Рівень доходів зрівняти поки не виходить.

Крім того, підготовлений документ містить побоювання, що «автономія Донбасу» стане непереборною перешкодою на шляху вступу України в ЄС і НАТО. Ось це сильно сказано ... додати нічого.

Литва взагалі не зрозуміло кому друг. Начебто щось тріпоче, а все постріл в повітря виходить. Не минуло й 7 років, як наші литовські друзі обговорюють питання про можливість створення при Сеймі тимчасової робочої групи з гордою назвою «деокупацію Криму», метою якої декларується «обмін думками», «спостереження за дотриманням прав людини в Криму», хочеться запитати, а РОБИТИ щОСЬ що-небудь плануєте, або знову зустрінемося, поговоримо і розійдемося задоволені собою.

Примітна позиція деяких литовських парламентаріїв на цілі і завдання «Кримської платформи». Вони вважають, що ініціатива Зеленського спрямована на «боротьбу з порушенням прав людини» та «невизнання анексії». Друзі, прокиньтеся, анексія і так не визнана, а «Кримська платформа» має на меті відновлення територіальної цілісності України!

В результаті словесне переливання з пустого в порожнє і чергові ні до чого не ведуть розмови. Так що з добрим ранком, Європа, пора переходити від слів до справи, давно пора ....