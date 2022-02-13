Низка країн закликає своїх громадян покинути Україну

Міністерства закордонних справ США, Великобританії, Латвії, Норвегії, Нідерландів, Південної Кореї, Японії та посольство ЄС закликали свій неосновний персонал та цивільних осіб покинути територію України протягом 24-48 годин. Такі рекомендації були надані на тлі заяви радника президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейка Саллівана про те, що Росія може не дочекатися закінчення олімпіади в Пекіні та розпочати вторгнення незабаром.

У той же час, CNN опублікувала матеріали, в яких говориться, що заклик залишити країну своїх громадян є стратегією США, ухваленою ще наприкінці минулого року. Таким чином, Білий дім хоче показати, що про плани Кремля відомо всім.

Стратегія США неоднозначна. Вона створює паніку навколо і без того складної та напруженої ситуації в Україні. Не можна з упевненістю сказати, що Путін ухвалив остаточне рішення щодо настання. Крім того, у суботу має відбутися ще один дзвінок Байдена та господаря Кремля.. Також відомо про те, що Росія досі не створювала наступальних загонів, здатних почати збройне вторгнення. Крім того, причин, включаючи дезінформаційних, через які Кремль міг би напасти немає.

Все це вказує на те, що США і країни НАТО справді дотримуються своєї стратегії, проте чи виправдана вона у цьому випадку – мабуть, ні. Про агресію Росії проти України не знають лише ліниві, а отже, заклики покинути країну сіють лише непотрібну паніку серед українців.