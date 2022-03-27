Рябошапка: чому Зеленський не взяв на себе відповідальність за судову реформу

18:19 02 листопада Київ, Україна

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка на своїй сторінці в мережі Facebook згадав про існування Комісії з питань правової реформи і її функції та висловив свою думку щодо того, що Володимир Зеленський побоюється брати на себе відповідальність за підготовку та впровадження судової реформи.

"Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити проєкт судової реформи для реалізації в Україні. Ця реформа буде містити очищення українських судів. Про це глава держави написав у статті "Не можна дозволяти українським судам викидати антикорупційні досягнення" для видання Financial Times. Дивне рішення президента доручити підготовку судової реформи саме уряду, адже при президенті утворено Комісію з питань правової реформи, одним з основних завдань якої якраз і є підготовка пропозицій щодо проведення судової реформи", - зазначив Рябошапка.

За словами ексгенпрокурора, Зеленський не міг не знати про цю Комісію, тому що кілька днів тому змінив її склад, призначивши головою Комісії свого наближеного юриста.