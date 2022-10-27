«Російський світ» - справа тонка

17:51 27 жовтня Київ, Україна

На перший погляд, інформація про те, що людину, яка підтримує війну, що проводиться путіним, офіційно, за рішенням суду, оштрафували за “дискредитацію російської армії”, звучить як анекдот. Однак це реальність сучасної росії.

У Новосибірську проживає Оксана Бабенко. Жінка відома своєю пропутінською позицією. У той самий час вона являє собою щось подібне до “екоактивіста”. Бабенко виступає проти вирубки лісу, до якого місцевий підполковник вивів на тренування 250 мобілізованих. Путіністка розпочала конфлікт із вояками, під час якого справа дійшла до взаємних образ. Майбутні окупанти “висловили припущення” щодо природи гніву Бабенко, нібито через відсутність чоловіка та “запропонували” її зґвалтувати. У відповідь “екоактивістка” назвала мобілізованих фашистами та побажала не повернутися з України. За це підполковник склав донос на Бабенко. Як результат, суд визнав її винною у “дискредитації російської армії” та оштрафував, незважаючи на її пропутінську позицію, яку вона відкрито демонструвала у соціальних мережах.

Мабуть, підтримувати війну в росії недостатньо, щоб вважатися гідним росіянином. Необхідно також потурати примхам силових структур, позитивно ставитися до корупції, бути безпринципним і, якщо ти жінка, задовольняти якнайбільше військових “віддаючи всю себе”.