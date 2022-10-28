Російські попи не цінують людське життя

16:38 28 жовтня Київ, Україна

Росія – країна феномен. Це ж стосується й Московського патріархату, представники якого вважають цілком нормальним вбивство українців та жертвопринесення на славу Путіна та Росії.

Так, на пропагандистському телеканалі «Спас» один із попів заявив, що "матерям не варто переживати через загибель синів на війні", оскільки вони зможуть народити собі ще.

Таке ставлення до людського життя притаманне всім представникам РПЦ. Це вкотре підтверджує той факт, що всі вони перебувають під керівництвом російських спецслужб, а багато попів і самі є агентами ФСБ, СЗР та ГРУ.

Варто зазначити, що всі церковні діячі у світі, на даний момент моляться за те, щоб в Україні “панував світ”. Вони не приймають чийсь бік і закликають до мирного вирішення питання, що відповідає релігійному світогляду християнства. У той же час РПЦ проявила себе як сатаністів, закликаючи йти на війну “в ім'я Росії та Путіна”. На думку, ця “свята мета і обов'язок кожного правовірного християнина РФ”.