Руслан Бізя про кризу довіри влади

15:36 28 липень Київ, Україна

Політичний експерт Руслан Бізя поділився думкою про те, що в Україні назріває серйозна політична криза.

"Населення України втрачає довіру до влади - Президенту, Верховній Раді", - заявив Бізя.

Він також торкнувся теми "луцького терориста", який, на думку експерта, є яскравим відображенням ситуації в країні.

«Історія закінчилася хепі-ендом, і всі почали завзято обговорювати« А що ж це було? ». І за деревами не побачили лісу. А метафоричний ліс в даному випадку це тотальна криза довіри між владою і суспільством. Цій кризі не годинник, не місяці і навіть не роки. Це початок 2000-х і перші акції «Україна без Кучми», - вважає аналітик.

Р.Бізяев допускає, що зазначений тренд в тотальній недовірі суспільства до влади призведе до зміни складу верховної Ради, до зміни Президента вже в 2021 році.

«Ці настрої суспільства« підривають »будь-яка держава зсередини. І ударна хвиля потім накриває більшість безвідносно до політичних переконань. Ще жарко і тепло. Але в свої права твердо вступає епоха «остання осінь», - сказав експерт.

Нагадаємо, 21 липня в Луцьку чоловік захопив автобус із заручниками. А також повідомлялося, що в захопленому терористом автобусі в Луцьку перебувають близько 10 заручників. Згодом він погодився звільнити всіх заручників і здався. Люди в результаті інциденту не постраждали.