Руслан Бізя про кризу довіри влади

Політичний експерт Руслан Бізя поділився думкою про те, що в Україні назріває серйозна політична криза.
Він також торкнувся теми "луцького терориста", який, на думку експерта, є яскравим відображенням ситуації в країні.
Р.Бізяев допускає, що зазначений тренд в тотальній недовірі суспільства до влади призведе до зміни складу верховної Ради, до зміни Президента вже в 2021 році.
«Ці настрої суспільства« підривають »будь-яка держава зсередини. І ударна хвиля потім накриває більшість безвідносно до політичних переконань. Ще жарко і тепло. Але в свої права твердо вступає епоха «остання осінь», - сказав експерт.
Нагадаємо, 21 липня в Луцьку чоловік захопив автобус із заручниками. А також повідомлялося, що в захопленому терористом автобусі в Луцьку перебувають близько 10 заручників. Згодом він погодився звільнити всіх заручників і здався. Люди в результаті інциденту не постраждали.
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