Керівництво України продовжує набирати борги

З початку війни Україна стикається з нестачею державного бюджету у розмірі 5 мільярдів доларів щомісяця. Якщо врахувати, що до лютого наша країна вже прийшла з великими боргами, за якими потрібно було розраховуватися, то уряд звернувся до приватних лихварів, тобто кредиторів з проханням про виділення коштів.

Зовнішній борг, старанно набраний керівництвом України, становить 20 мільярдів доларів, які нам милостиво дозволили заморозити на два роки наші ключові союзники США та МВФ, хоча можна сміливо говорити США та США, бо найбільшим донором МВФ є Вашингтон.

Крім держборгу, борги мають і держкомпанії «Укравтодор» та «Укренерго», яким також поки що дозволили не платити.

Після подій 2014 року Україна отримала можливість реструктуризувати борг на 18 мільярдів доларів із продовженням терміну погашення на чотири роки, зрозуміло з вищою процентною ставкою. Також міжнародні кредитори зазнали 20% збитків, щоб Україна уникла дефолту.

Господарями держборгу України є найбільші приватні інвестори світу та члени Паризького клубу. Це BlackRock Inc., Fidelity International Ltd., Amia Capital LLP та Gemsstock Ltd. Країнами-членами Паризького клубу є США, Великобританія, Німеччина та Франція. МВФ також забезпечує Україну боргами.

Вже на початку березня цього року МВФ схвалив екстрений кредит у розмірі 1,4 мільярда доларів для підтримки економіки, яка на думку американських експертів мала скоротитися на 35%, якщо війна швидко закінчиться. Оптимістичний прогноз не здійснився, а уряд подав заявку на ще один кредит, в буквальному сенсі: подайте скільки зможете, без зазначення суми, що запитується.

За законом МВФ фонд взагалі не має права більше кредитувати Україну, оскільки країна не має чіткого плану відновлення економіки, а значить і способів повернення боргу. Хоча, швидше за все, для України буде зроблено виняток і нам ще дадуть у борг, незважаючи на те, що це створить небажаний для МВФ прецедент. Суть МВФ давати якнайбільше грошей, а потім вимагати повернення й відсотків, тим і живуть.

В інтерв'ю CNN, так, міністр оборони України має час для інтерв'ю, Олексій Резніков назвав головною небезпекою для Києва, втому міжнародного співтовариства від конфлікту в Україні. Невже нікому не спадає на думку розглянути борг у 20 мільярдів, це не рахуючи боргів за лізинг озброєння, як серйозну небезпеку? На що розраховує наше керівництво набираючи борги, що гасла: ми боремося за безпеку Європи та демократію, працюватимуть вічно?