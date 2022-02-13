Керівництво лікарень обманює своїх працівників та звільняє

З 1 січня, згідно з новим розпорядженням МОЗ, старший медперсонал повинен отримувати мінімум 20 тис. грн на місяць, молодший – 13,5 тис. грн. у місяць. Попри розпорядження міністерства деякі лікарні не сумлінно виплачують законні гроші своїм співробітникам.

Відомі випадки, коли у лікарів та медсестер урізали ставку та прибирали додаткові виплати за стаж та категорію. При цьому жодних пояснень від керівництва лікарні не надходило. У МОЗ зазначають, що це швидше виняток, ніж правило, і вони продовжать стежити за ситуацією в країні, щоб медперсонал отримував свої гроші згідно з розпорядженням міністерства. У разі, якщо головлікарі будуть помічені за недобросовісним нарахуванням зарплати, їх оштрафують на 65 тис. грн.

Якщо випадки шахрайства вже були зафіксовані, то МОЗ слід було б посилити покарання для керівництва лікарень – зняти з посади, звільнити, судити. Такі заходи стали б прикладом інших керівників. Водночас штраф у 65 тис. грн для головного лікаря, який наживається на медперсоналі, може не зупинити від подальшого розкрадання коштів.

Крадіжка грошей у своїх колег очорнює репутацію українських клінік. Тому це питання державної важливості і його необхідно вирішувати у винятковому порядку.