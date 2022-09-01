Рубрика “імпортозаміщення на ділі”

На регіональному телеканалі Свердловської області випустили сюжет про те, що “в'язні колоній випускають продукцію краще, ніж IKEA”. Начальник місцевого ФСВП (Федеральна служба виконання покарання) заявив, що "продукція з в'язниць якісніша і дешевша, ніж відомих іноземних брендів".

Справді, такої “робочої сили” в росії хоч греблю гати і законів для поповнення таборів путін зі своєю зграєю прийняли достатньо. Що це, як не аналог радянського ГУЛАГу? Крім меблів з «IKEA», у росії планують використовувати працю ув'язнених, щоб “імпортозаміщувати” й інші товари. Можна одразу й слоган для таких товарів придумати, адаптований під кримінальні статті: “Поставив лайк – поїхав шити “Nike”. Поставив клас – шиєш Adidas. Сказав заборонене слово - "Puma" до пошиття готова". Таким чином, за кілька років росія може успішно “імпортозамістити” і трудовий кодекс.

У той самий час, незважаючи на знайдену альтернативу міжнародним брендам, путіну та його зграї необхідно подумати, звідки брати сировину для виробництва імпортозаміщеної продукції. З такою тенденцією, не виключено, що як матеріали будуть використовуватися кістки загиблих окупантів. Так би мовити, безвідходне виробництво. Можливо, хоч це змусить росіян задуматися про те, що в їхній країні “щось пішло не так” і винні в цьому не західні політики, а вітчизняні “імпортозаміщені”.