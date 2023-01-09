РПЦ закликає до тимчасового припинення вогню

16:30 08 січня Київ, Україна

Гундяєв заявив із заявою припинити вогонь на час проведення служби з 6 по 7 січня. Мовляв, це священне свято і люди повинні мати можливість відстояти службу у церквах. Здавалося б, мотив зрозумілий і якби ніхто не знав, хто такий “патріарх Кирило” насправді, можна було б повірити його словам. Водночас, на Великдень, чомусь, Гундяєв відкинув пропозицію ООН і папи римського оголосити перемир'я, щоб люди могли провести службу.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на заклик московського “служителя церкви” відповідним постом у Twitter – “РПЦ не є авторитетом для православ'я та виступає лише як пропагандистська організація війни. РПЦ закликала до геноциду українців, масових вбивств і наполягає на ще більшій мілітаризації РФ. Тому заява РПЦ про “різдвяне перемир'я” – цинічний прийом і елемент пропаганди”.

Знаючи, як діє терористична освіта Росія, можна очікувати на новий масовий обстріл громадянської інфраструктури України, звинувачення Києва у скоєному з метою “дискредитації” окупантів та нова спроба схилити православних українців, на кшталт Ломаченка, на бік Кремля.

У той же час такі ось вкидання про “припинення вогню” з боку противника маю і позитивний бік. Раніше РФ ніколи не пропонувала "тимчасово припинити вогонь", навіть з метою пропаганди чи провокації. Тепер же, намагаючись виставити себе "жертвою", показати, що "Кремль хоче завершити війну", пропаганда поступово починає промацувати ґрунт, як зомбоване населення реагуватиме на подібні "жести доброї волі" в майбутньому, усвідомлюючи, що рано чи пізно необхідно буде благати Україну зупинитися, щоб не позбутися російських областей, що межують з нашою країною.