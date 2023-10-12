Народжуваність у росії продовжує знижуватися

07:02 12 жовтня Київ, Україна

Кількість новонароджених дітей у росії продовжить знижуватись у найближчі три роки і впаде до рівня, який країна не бачила з царських часів. Такий прогноз російська влада заклала у проєкт бюджету Соціального фонду (колишній Пенсійний фонд), який виплачує, у тому числі допомоги на дітей. За прогнозом, закладеним до бюджету Соцфонду, кількість новонароджених опуститься нижче 1,2 млн на рік. Це мінімуми з рубежу XVIII-XIX століть, зазначає демограф Олексій Ракша.

Навпаки, мігранти з Центральної Азії та Китаю, що наповнюють росію, не перестають народжувати нових дітей. За статистикою, азіатські сім'ї рідко мають менше двох дітей. Це означає, що корінне населення рф, крім виродження, все більше змішуватиметься з азіатами і, за прогнозами демографів, до 2050 року в країні залишиться приблизно половина європеоїдного населення.

Росія стрімко повертається до свого азіатського коріння, коли нею помикали монголи, тільки цього разу, очевидно, країною правитимуть китайці. Це і є та “незалежність”, про яку говорив путін?