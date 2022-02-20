«Ростов не готовий» - російська влада не приймає людей з окупованих територій

Лідери терористів маріонеткових республік Денис Пушилін та Леонід Пасічник оголосили про масову евакуацію населення окупованих Росією територій до Ростовської області. 18 лютого автобуси організовано збирали людей і вивозили за межі України, проте, як говорилося раніше, влада Ростова-на-Дону не була сповіщена про прибуття “біженців” з території Донецька та Луганська. Вони заявили, що дізналися про це самостійно, з новин. При цьому російське керівництво стверджувало, що в 25 регіонах країни людей готові прийняти належним чином.

За даними у ЗМІ, люди похилого віку, жінки та діти залишалися в автобусах більше доби. Все це відбувається за мінусової температури. Людей просто не хотіли випускати, бо їх не було де розмістити. Проте російські пропагандисти продовжують спекулювати на цій темі, говорячи, що з так званих «Л-ДНР» виїхало 13 тис. людей. За словами терориста Пушиліна – 30 тис. людей. При цьому, згідно з офіційними даними, на окупованих територіях України проживає понад 1,5 млн людей.

Бандити Кремля не шкодують життів та доль найнезахищеніших категорій населення. Як може називати себе людиною той, хто з метою пропаганди наражає на небезпеку здоров'я дітей і жінок? Як після таких випадків можна вести переговори в дипломатичному контексті? Однак мирного підходу вимагає здоровий глузд. В іншому випадку, уподібнившись до терористів, дуже легко перетнути межу і стати врівень з агресором. Дії маріонеток Росії та кремлівського керівництва слід висвітлювати, щоб жодного з таких випадків не було втрачено, щоб люди не забували, хто такий Путін і на що він готовий піти заради провокацій.