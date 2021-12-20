Росію відключать від SWIFT

Політолог-американіст, аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов прокоментував можливе відключення Росії від міжнародної системи SWIFT. На його думку, такий сценарій можливий, проте за реального нападу Росії, а процедура триватиме протягом кількох місяців.

Якщо ми думаємо, що, наприклад, відключення Росії від SWIFT може статися за місяць-два, ми глибоко помиляємося. Як відключали Іран від цієї платіжної системи: минуло близько 7 років з того моменту, коли вперше адміністрація про це взагалі згадала, і до реальної ситуації, коли Іран поставили в такі умови, що їм уже просто було невигідно бути підключеними до цієї системи. Схема дуже проста. США запроваджують жорсткі двосторонні санкції, оскільки SWIFT — компанія, яка заснована в Бельгії, тобто загальноєвропейський консенсус для цього потрібний. Плюс координація зусиль вже після двосторонніх санкцій США та Європейського Союзу, відключають Центральний банк, відключать основні банки і, власне, ланцюжок запущено”, - розповів Фарапов.

Виходить, що відключення Росії від міжнародної платіжної системи - це не лише одне з найжорсткіших економічних обмежень Заходу, а й одне з найважчих у плані реалізації. Безумовно, якщо Байден зумів донести до Путіна, у процесі їхнього діалогу, цю думку, докладно описати процедуру і переконати в тому, що США та ЄС справді підуть на це, то загроза стане стримуючим фактором не лише на найближчу зиму, а й на більш довгий період.