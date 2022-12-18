Росіяни загрожують національній безпеці ЄС

17:58 18 грудня Київ, Україна

У мережі з'явилося оголошення від нацистського угруповання «Русич», де автори поста просять усіх підписників групи надсилати їм дані про військові об'єкти, КПП, військовослужбовців та їхніх родичів у Литві, Латвії та Естонії. Цілі, переслідувані терористами, поки що не зрозумілі – чи це диверсії, викрадення з метою загроз, майбутнє вторгнення – проте вони явно загрожуватимуть національній безпеці країн Балтії.

Нещодавня ситуація з «Дощем» у Латвії (опозиційне російське ЗМІ було заблоковано в Латвії через заклик відправляти допомогу російській армії), систематичний утиск українців за кордоном, проросійські мітинги в інших країнах, а тепер ще й заклик до шпигунства, показують, яку небезпеку несуть росіяни у країнах ЄС.

І навіть, якщо людина раніше була, так би мовити, "поза політикою" та її "це не стосувалося", за гроші вона спокійно може передати необхідну інформацію російській терористичній організації. Що вже казати за тих, які продовжують підтримувати путіна та війну, а виїхали з країни лише тому, що злякалися мобілізації.