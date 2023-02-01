Росіяни скоро стануть мільйонерами

21:06 01 лютого Київ, Україна

Мабуть, Путін оточив себе не лише безглуздими військовими, а й фінансистами з економістами. Для того, щоб "нівелювати" дефіцит бюджету, який за оцінками Мінфіну РФ склав понад 100 млрд доларів, Кремль вирішив надрукувати 4 трлн рублів. Так само, в 2022 році було надруковано 800 млрд рублів, щоб виплатити заборгованість держкорпораціям.

Наскільки треба бути дурним, щоб друкувати гроші, та ще й за умов перебування під санкціями, та ще й у таких незапланованих кількостях. Рубль просто знецінюється самим Кремлем. Очевидно, що у 2023 році такий самий план “вирішення проблем” з економікою збережеться, але вже у великих масштабах. Навряд чи за рік це призведе до гіперінфляції, як, наприклад, у Венесуелі. Однак, якщо Путін залишиться при владі ще на один термін, то не виключено, що до 2030 року росіяни стануть рубльовими мільйонерами, але з тим самим рівнем зарплат, що й зараз.