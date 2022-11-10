20:28 09 листопада Київ, Україна

У росіянок щастя – вони можуть розбагатіти через кілька днів, після мобілізації “коханого”. Адже, середній термін тривалості життя мобілізованих на фронті в Україні становить 7-10 днів. Іноді їм вдається потрапити в полон, проте на батьківщині за таке ними будуть незадоволені.

Примітно, що багато наречені в Росії, які прийняли рішення одружитися у зв'язку зі швидкою відправкою на фронт "коханого", довгі роки залишалися без свідоцтва про шлюб, незважаючи на наявність дітей. Зрозуміло, що різке підвищення наречених пов'язане з можливим отриманням компенсації за смерть, або поранення чоловіка. Більше того, нареченої не приховують цього, а деякі натурально світяться від щастя.

Щось із росіянами справді не так. Адже жінки свідомо відправляють своїх чоловіків на війну грабувати та вбивати, але найбільшим для них щастям стане смерть чоловіка. "З Москви з любов'ю".