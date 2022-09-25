Росіяни втратить роботу у разі мобілізації

Запеклий крок Путіна веде до прискореного падіння економіки Росії. У Міноборони РФ підтвердили, що у разі призову на військову службу співробітника підприємства, роботодавець зобов'язаний його звільнити, так само як це відбувається, коли громадянина забирають на строкову службу. Але хто працюватиме?

Звісно, з відходом західних компаній сотні тисяч росіян залишилися без роботи. І, мабуть, ними ж і можна було б заткнути дірки на фірмах, підприємствах. Однак їх також стосується мобілізації.

Деколи справді здається, що Путін – агент Заходу та його головне завдання – руйнація Росії вщент. Крім того, що він насичує трупною отрутою свого народу землі України, принагідно руйнуючи нашу країну, бункерний дід невпинно ліквідує працездатну частину населення РФ. Економіка агресора і так зазнає стагнації, як ніколи раніше, а тепер цей процес лише прискориться. Агонія та катастрофа – єдині слова, які пояснюють дії Путіна.