У мережі з'явилося відео того, як один із військовослужбовців окупаційної армії проситься проїхати у громадському транспорті без грошей, на що отримує жорстку відмову від водія та не знаходить підтримки серед пасажирів автобуса. Насправді невідомо, чи це був представник бойовиків Донбасу чи житель однієї з російських областей на кордоні з Україною, проте факт залишається фактом.

Як показує практика, це непоодинокий випадок. У соціальних мережах також періодично з'являються ролики, де росіяни, які повернулися з українського фронту вже в Московській області, або в інших, більш східних містах і селах, не знаходять розуміння в особі своїх співгромадян. Більше того, для громадян рф війна в Україні є такою самою телевізійною драмою, як і сирійський конфлікт, або війна в Грузії. Вони бачать її по телевізору, і невдовзі більшість просто продовжує жити своїм життям. Людей більше хвилює підвищення цін у магазинах, але не смерть інших людей, у тому числі їхніх співвітчизників. Тому вони не вважають учасників бойових дій в Україні героями. Для них це скоріше небезпечні елементи суспільства з не врівноваженою психікою, яких слід оминати.

Водночас цього не можна сказати про українських військових, яких підтримує вся країна, про що може свідчити принаймні те, що мінімум третина українців регулярно відправляють добровільно свої особисті гроші на допомогу військовим і ще, як мінімум половина, робить це нерегулярно.

Така різниця насправді показує, хто агресор, а хто захисник. Кого народ справді потребує, а хто став жертвою пропаганди і насправді тепер вигнанець навіть серед власних співгромадян. Російський солдат є героєм лише у текстах некрологів у соціальних мережах. Насправді – це окупант для світової спільноти та одна з причин підвищення цін у магазинах для росіян.