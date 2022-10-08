Росіяни незадоволені мобілізацією

11:01 08 жовтня Київ, Україна

Причини невдоволення мобілізованих банальні й давно відомі – "скотинне" ставлення командирів, відсутність нормального обмундирування, невиплата зарплат. Вони змушені самостійно купувати собі бронежилети, каски, комплекти форми тощо. Для середнього росіянина це непідйомні гроші.

Тому, не дивно, коли настав час відправляти мобілізованих на фронт, у їхніх лавах залишився низький моральний дух. Нещодавно в мережі з'явилося відео, де 500 людей висловлювали своє незадоволення тим, що відбувається. За їхніми словами, ніхто з мобілізованих не був приписаний до якоїсь військової частини, за ними не було закріплено зброї, хоча кожен отримав автомат, а набої вони знайшли самі. Також солдати скаржилися на погане звернення до них офіцерів (хоча не уточнили, у чому це виражалося) та відсутність будь-якої підготовки.

Росія відправляє в Україну свіже гарматне м'ясо. Мабуть тому ніхто не збирається про них піклуватися. У Кремлі досі вважають, що війну можна виграти, закидаючи противники трупами. Очевидно, це не так. Як не дивно, але ті командири, командири агресора, які присутні на лінії фронту, це бачать, розуміють, але нічого не можуть змінити, утилізуючи все новий витратний матеріал живої сили, що тепер надміру прибуває як підкріплення.