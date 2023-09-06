Росіяни не повинні знати про свій уряд нічого

07:02 14 серпня Київ, Україна

Після вторгнення в Україну, путін дав дозвіл на засекречення інформації про особисті доходи, нерухомість, будь-яку іншу власність політиків та великих бізнесменів. Він також дозволив не відкривати декларації про доходи чиновників. Фактично, у такій корупційній державі як росія це розв'язує руки всім злодіям у владі.

Однак після пригожинського повстання путіна настільки здолала параноя, що ця істота почала видавати засекречені укази. У липні частка таких документів досягла 62%, що стало рекордом за весь час його правління. До липня 2023 року лише одного разу в історії сучасної росії частка таких документів була вищою – у січні 1999 року. Тоді було засекречено 64% указів.

Про що саме йдеться у тих документах, можна буде дізнатися лише згодом. Ймовірно, після повалення диктатора чи його смерті. Однак ясно одне, у кремлі не хочуть, щоб про їхні справи знав хтось за межами кремля. Влада і народ дедалі більше віддаляються один від одного і по-справжньому дивно, як можна таке терпіти протягом 20 років?