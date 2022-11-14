Росіяни та білоруси - не братні народи

10:58 14 листопада Київ, Україна

У ГУР МО повідомили, що між військовими рб та рф посилюються конфлікти. За даними української розвідки, численні конфліктні ситуації між військовими двох країн пов'язані із зневажливим ставленням російських солдатів до білорусів. Зокрема, з використанням принижень на основі етнічних характеристик. При цьому військова поліція рб не може стримувати такої поведінки росіян. Кількість конфліктних ситуацій стрімко зростає. Це призводить до неконтрольованої ескалації напруги у білорусі.

Росіяни не шанують нікого. Для них немає ніяких “братських народів”. Є тільки вони, і ті, хто їм слугує. Ті, хто відмовляється підкорятися імперіалістам, оголошуються ворогами та підлягають знищенню. Для росіян немає чужої культури, мов, традицій. Це плем'я дикунів, що звикло жити в помиях і плюватися у всіх навколо, включаючи власних співгромадян.

Білоруси ближчі до українців, ніж до росіян. У нас схожі мови, схожі цінності та спільні вороги. Якби не режим лукашенка, мабуть, уже дві армії билися б проти агресора замість однієї. Все своє "братнє кохання" росіяни щодня демонструють, знищуючи мирні міста України, ґвалтуючи жінок, вбиваючи тих, хто не може дати їм відсіч. Не дивно, що білоруси стають жертвами шовіністських випадів з боку російських військових. І чим раніше народ білорусі зрозуміє абсурдність словосполучення “братський народ”, тим швидше зможе скинути пута, як лукашенка, так і кремлівського ярма.