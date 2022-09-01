Росіянам анулюють візи в ЄС

Привіт, друзі!

Кампанія посилення санкційної антиросійської політики набирає все більших обертів.

Як ви знаєте, на сьогодні введено сім пакетів санкцій щодо росії та білорусі за порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Введені санкції містять масштабні обмеження фінансової системи росії (включаючи Центробанк і найбільші банки), діяльності низки російських компаній і окремих галузей економіки, а також закриття повітряного простору і морських портів, персональні санкції проти керівництва росії, найбільших підприємців і членів їхніх сімей. Обмежувальні заходи за допомогу росії також накладені на білорусь.

Обговорення санкцій розпочалося одразу після того, як президент росії володимир путін оголосив про визнання незалежності ДНР та ЛНР (22 лютого 2022 року). Ще однією причиною для санкцій став початок вторгнення збройних сил росії на територію України (24 лютого 2022 року).

За словами президента США Джо Байдена, альтернативою санкціям була б Третя світова війна.

До 7 березня 2022 року росія стала світовим лідером за кількістю санкцій, обійшовши Іран.

До 22 березня кількість російських фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями, досягла 7116.

5 березня президент рф володимир путін порівняв санкції з оголошенням війни росії.

10 березня прессекретар президента рф дмитро пєсков заявив таке:

«Ситуація абсолютно безпрецедентна, такої економічної війни, яка почалася проти нашої країни, ще не було. Тож щось прогнозувати складно. Зараз треба не прогнозувати, а діяти для того, щоб мінімізувати наслідки негативні та подальші ризики».

В умовах, що склалися, президент України Володимир Зеленський закликав усі держави заборонити на один рік видачу віз росіянам на в'їзд. Цей заклик пролунав у його інтерв'ю газеті The Washington Post 8 серпня 2022 року.

На цей заклик вже сьогодні відгукнулися Латвія, Естонія, Фінляндія, Чехія, Нідерланди та Бельгія. Що стосується канцлера Німеччини Шольца, то він такої міри поки не підтримав.

Критики ініціативи Зеленського щодо «безвізу» для росіян стверджують, що заборона на в'їзд для всіх росіян несправедливо вплине на тих, хто залишив свою країну у зв'язку з тим, що вони не згодні з урядом президента володимира путіна та його рішенням напасти на Україну.