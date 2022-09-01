Росіянам анулюють візи в ЄС

Критики ініціативи Зеленського щодо «безвізу» для росіян стверджують, що заборона на в'їзд для всіх росіян несправедливо вплине на тих, хто залишив свою країну у зв'язку з тим, що вони не згодні з урядом президента володимира путіна та його рішенням напасти на Україну.
Привіт, друзі!
Кампанія посилення санкційної антиросійської політики набирає все більших обертів.
Як ви знаєте, на сьогодні введено сім пакетів санкцій щодо росії та білорусі за порушення суверенітету та територіальної цілісності України.
Введені санкції містять масштабні обмеження фінансової системи росії (включаючи Центробанк і найбільші банки), діяльності низки російських компаній і окремих галузей економіки, а також закриття повітряного простору і морських портів, персональні санкції проти керівництва росії, найбільших підприємців і членів їхніх сімей. Обмежувальні заходи за допомогу росії також накладені на білорусь.
Обговорення санкцій розпочалося одразу після того, як президент росії володимир путін оголосив про визнання незалежності ДНР та ЛНР (22 лютого 2022 року). Ще однією причиною для санкцій став початок вторгнення збройних сил росії на територію України (24 лютого 2022 року).
За словами президента США Джо Байдена, альтернативою санкціям була б Третя світова війна.
До 7 березня 2022 року росія стала світовим лідером за кількістю санкцій, обійшовши Іран.
До 22 березня кількість російських фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями, досягла 7116.
5 березня президент рф володимир путін порівняв санкції з оголошенням війни росії.
10 березня прессекретар президента рф дмитро пєсков заявив таке:
«Ситуація абсолютно безпрецедентна, такої економічної війни, яка почалася проти нашої країни, ще не було. Тож щось прогнозувати складно. Зараз треба не прогнозувати, а діяти для того, щоб мінімізувати наслідки негативні та подальші ризики».
В умовах, що склалися, президент України Володимир Зеленський закликав усі держави заборонити на один рік видачу віз росіянам на в'їзд. Цей заклик пролунав у його інтерв'ю газеті The Washington Post 8 серпня 2022 року.
На цей заклик вже сьогодні відгукнулися Латвія, Естонія, Фінляндія, Чехія, Нідерланди та Бельгія. Що стосується канцлера Німеччини Шольца, то він такої міри поки не підтримав.
На що Зеленський парирував, заявивши, що такі відмінності не мають значення і ще раз підтвердив: «Які б не були росіяни… нехай їдуть до росії».
Прихильники путіна в росії на ініціативу українського президента реагують схвально, заявляючи, що заборона на в'їзд росіян на територію інших країн мовляв дозволить консолідувати російське суспільство. Така їхня реакція схожа на ту, яку вони демонстрували і щодо санкцій, кажучи, що вони тільки на користь росії, проте згодом таки зрозуміли, що жодної користі санкції проти росіян росіянам не приносять.
Правий чи не правий Зеленський пропонуючи замкнути росіян виключно на території росії? Тут є кілька аспектів. Перший — це збалансованість такої заборони щодо громадян росії, які не підтримують війну в Україні, і другий — сфокусованість цього заходу за метою, тобто наскільки ефективно призводитиме цей захід до припинення агресії росії проти України?
Якщо в першому випадку очевидно, що незручності, яких зазнають громадяни росії, що не підтримують путіна, можна визнати необхідною витратою обмежувального заходу, то в другому потрібно чітко зрозуміти, чи не посилить таке обмеження антиукраїнську мотивацію агресії росіян.
І в цьому випадку пропозиція Зеленського цілком прийнятна, оскільки основний путінський мотив зовнішньої агресії росії — захист інтересів громадян росії, які перебувають за її межами, буде анульований.
Адже в Україні путін та його соратники у своїх очах є визволителями, але якщо всі, кого вони хочуть звільнити, будуть усередині росії, то звільняти в інших країнах проросійський контингент шляхом анексії територій інших країн буде неможливо.
Зокрема, для України це означає, що всі громадяни росії будуть депортовані в межі росії. У цьому випадку заяви про захист інтересів громадян росії, які перебувають на території України, втратять свою основу і втратять сенс.
Ризик вторгнення росії до країни у разі відсутності у цій країні громадян росії, інтереси яких путін вирішить захищати, стає нульовим. Саме тому заборона на в'їзд у країну громадян росії, запропонована Зеленським, виглядає цілком виправданою і, вочевидь, призведе до умиротворення агресивної міжнародної політики росії, а саму росію перетворить на в'язницю для російського світу, який бажає нав'язати світовій спільноті свої правила. Коротше, суть пропозиції Зеленського проста: нехай росіяни за своїми правилами живуть у своїй країні, а про сферу своїх інтересів поза росією навіть і не мріють.
Є гарне російське прислів'я, яке росіянам у цьому випадку цілком доречно нагадати. Звучить воно так: «Не лізь зі своїм статутом до чужого монастиря».
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