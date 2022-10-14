Росіян не зупиняють закриті кордони

22:06 14 жовтня Київ, Україна

Оприлюднена інформація про російських ухилистів, що перетнули вузьку частину Тихого океану, дійсно вражає. Двоє громадян РФ настільки не хотіли ставати гарматним м'ясом, що на човні пропливли 500 км від селища Егвекінот на Чукотці до острова Святого Лаврентія. Таким чином вони дісталися США, де попросили політичного притулку.

У цій історії вражають людські можливості, адже перетин океану досі небезпечний навіть для масивних вантажних і навіть військових судів.. Використання для цього човна, в холодних водах Берінгової протоки, та ще й на відстань у 500 км це справді дивовижно.

Водночас очевидно, що росіяни втекли не від війни, а від мобілізації. Тобто вони не хотіли вирушати гинути на фронт, але, швидше за все, не були проти проведення війни за рахунок інших росіян. Інакше ці люди могли давно приєднатися або організувати протестний рух.

Але вони цього не зробили, як і решта сотень тисяч росіян, які, підтримуючи Путіна (відкрито чи негласно), заявляючи, що вони патріоти своєї країни, поїхали, показавши, що їхній патріотизм закінчується на словах.