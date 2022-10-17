Росіян мобілізують навіть із хостелів

10:17 17 жовтня Київ, Україна

Поліціянти в москві почали проводити нічні рейди хостелами та гуртожитками, для реалізації плану путіна з мобілізації населення. Так, “правоохоронці” просто заходять у місця тимчасового проживання росіян, відбирають у них паспорти, перевозять до пунктів мобілізації, видають військову форму та відправляють – когось на фронт, а когось у військові частини. Людям не пояснюють нічого, а просто, як худобу, забирають на забій, попередньо навіть не вручивши повісток.

Якість мобілізованого свіжого м'яса не викликає сумнівів – воно надпридатне до могилізації. Мотивація таких мобілізованих відповідає їхньому рівню підготовки та готовності вирушити на війну. У кращому разі їм видадуть форму і іржавий автомат, а от патрони доведеться видобувати вже у бою.

Міністерству оборони рф необхідно надати звіт із цифрами, а не провести якісну мобілізацію для зміни ходу війни. Немає жодних підстав, що рейди припиняться. Навпаки, вони лише посиляться та розширяться. Не дивно, якщо незабаром стане відомо про злом квартир поліціянтами і виколупування звідти літніх, покалічених душею і тілом росіян, що сховалися в шафах.