20:59 28 грудня Київ, Україна

Росіяни більше не можуть утримувати зайняті ними рубежі у Запорізькій області. Кілька разів на добу до них прилітають снаряди та ракети українських захисників, місцеве населення, як і очікувалося, не бажає бачити «російський світ» у себе вдома навіть після 10 місяців окупації, а навпаки, під страхом смерті, відправляє розвіддані ЗСУ та влаштовує диверсії. . Але головною причиною втечі з підтисненими хвостами є довгі плечі постачання, частина з яких перебуває під наглядом українських захисників і по яких регулярно завдають ударів за десятки кілометрів від лінії фронту.

Відтягування неминучої поразки ціною загибелі десятків тисяч зомбованих росіян та розстріл балістичними ракетами мирних українських міст – це все, на що залишається здатний Путін. Фраза "Росія тут назавжди" вже давно стала оксюмороном і якщо хтось десь її вимовляє, то можна з упевненістю стверджувати, що подія відбудеться точно і навпаки.