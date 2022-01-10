Росія залякує ядерною зброєю, а користується гібридними методами війни

13:56 28 серпень Київ, Україна

Екс-командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає вельми сумнівними зобов'язання Росії щодо скорочення і обмеження стратегічного озброєння.

"Росія використовує наявність ядерної зброї лише як один з інструментів в арсеналі, частіше вдаючись до більш звичним гібридним методам війни, - наприклад, як проти України", - вважає генерал США

"Загроза Україні виходить саме з Кремля. І кожного тижня на Донбасі гинуть військовослужбовці українських Збройних сил, навіть в період припинення вогню. Тому мені здається, Україна, як ніхто інший, знає справжню ціну гарантіям безпеки Росії за Договором про відмову від ядерних озброєнь, Кремль легко відкидає будь-які гарантії, "- заявив Ходжес

Він підкреслив, що значення цього Договору дуже велике в плані контролю над озброєннями й зниження небезпеки виникнення конфліктів із застосуванням ядерної зброї.

У той же час Кремль, за словами Ходжес, частіше застосовує більш звичні для себе гібридні засоби впливу, будь то дезінформація, кібератаки, спрямовані на знищення інфраструктури і населення або на дестабілізацію політичних систем.

"Для Росії це цілком звичні інструменти, поряд з повним набором традиційних озброєнь. Тому для Сполучених Штатів дуже важливо тримати свій ядерний потенціал в повній готовності і відмінному технічному стані, - для надійного стримування ядерної загрози з боку Росії або Китаю ", - зазначив генерал-лейтенант.

Він також назвав непідписання нового Договору СНО-3 (договору щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь) між РФ і США величезною помилкою.





