Росія заплатить за рахунками

“Саме Росія створила цю кризу нічого. Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію та варіанти дій під чужим прапором для України. Саме Росія поширила дезінформацію та брехню про Україну, США та НАТО, щоб виправдати свої власні дії. Якщо російський уряд продовжить вторгнення, ще більше дестабілізує Україну, ми готові разом із нашими союзниками та партнерами змусити платити за рахунками. Ми відповімо численними економічними заходами, у тому числі не використаними раніше, і завдамо значної шкоди економіці Росії та її фінансовій системі”, - відкрито заявила Вікторія Нуланд, заступник державного секретаря США, виступаючи у Вашингтоні.

Крім того, Нуланд додала, що цього тижня Росії доведеться зробити безкомпромісний вибір - або піти дипломатичним шляхом і знизити градус напруженості, або розпочати повномасштабне вторгнення та зазнати непоправних наслідків.

Чи не пізно США почали загрожувати Путіну? Можливо, слід почати вводити нові санкції, доки глава Кремля не розпочав вторгнення. Якщо згадати, то у 2014 році, за рахунок того, що санкції на той момент зачепили економіку країни не сильно, 2015 рік став для багатьох військовослужбовців ЗСУ останнім.

Досить погроз, тільки Росія винна в тому, що в Україні вже восьмий рік триває війна, а люди в анексованому Криму страждають від нестачі якісної води.. Настав час покарати Путіна та його генералів реальними обмеженнями, а не превентивними заходами.