Росія витісняє етнічні народи з Криму

12:24 22 вересень Київ, Україна

Своєю думкою про ситуацію, що склалася в окупованому Криму, поділився постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Дипломат упевнений, що політика Росії на півострові спрямована на витіснення проукраїнського населення.



«Перспектива вимивання проукраїнського населення в Криму - вона реальна. І це те, чого домагається країна-окупант в Криму - максимально видавити будь-якого - будь це кримські татари або інша етнічна меншина», - заявив український дипломат.



За словами Кислиці, після анексії Криму на півострів переселили «десятки тисяч, а то й сотні тисяч росіян».





