Росія незабаром почне офіційно використовувати строковиків у могилізації

10:49 07 листопада Київ, Україна

Російських строковиків можуть відправити служити до прикордонних з Україною регіонів. Про це заявив голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов. Йдеться про Білгородську та Курську області. Більше того, строковиків можуть відправити у тимчасово окупований Крим, і не виключено, що й на Донбас, де планують створювати табори підготовки для мобілізованих.

Вже зараз матері в рф скаржаться на те, що не можуть зв'язатися з синами, які проходять строкову службу. За їхніми словами, молодих воїнів могли відправити як на кордон із Україною, так і перекинути ближче до фронту.

Раніше стало зрозуміло, що строковиків змушували підписувати контракт на останніх місяцях служби або відразу після закінчення терміну служби. І хоч свідчень цьому було достатньо, все ж таки їхній відсоток потрапляння в Україну був малий. Тепер ситуація змінилася, у зв'язку з великими втратами в армії агресора. Пропагандисти почали готувати аудиторію до того, що на війну невдовзі почнуть відправляти 18-рчних юнаків.

Проходження строкової служби поряд із українським кордоном полегшує завдання командному складу окупантів. Вони легко можуть вирушити на “навчання” і разом із рядовим складом, “випадково”, опинитися на території іншої держави, як це відбувалося неодноразово.