06:25 30 жовтня Київ, Україна

Президент США Джо Байден назвав обурливим зупинення Росією угоди про постачання зерна. “Це цілком обурливо, це призведе до посилення голоду. Немає жодних причин для них діяти так”, - заявив американський лідер.

В одному Байден помилився – для них є всі причини, щоб блокувати постачання зерна з України.. Оскільки ЄС скоротили імпорт російського газу до 7%, з грудня почне діяти нафтове ембарго і дедалі більше країн Європи повністю відмовляється від вуглеводнів агресора – цей важіль тиску відпав.

Ядерний шантаж не діє так, як розраховував Путін і Захід готовий відповісти силою у разі застосування Кремлем ядерної зброї. А вище ставки підвищувати вже нема куди. Тому загроза ескалації Росією також нікого не лякає.

Єдине, чим може спробувати маніпулювати бункерне – продовольство. Поки що Чорноморський флот ще боєздатний. Однак нещодавня атака морських безпілотників на російські кораблі прямо в севастопольській бухті говорить про те, що і цей важіль тиску незабаром повинен "відсохнути".

Світ знає, що єдиний метод Путіна щодо ведення справ – шантаж та залякування. Тому Україна разом із Заходом здатні передбачити наступні кроки терориста та заздалегідь підготувати план щодо недопущення їх реалізації.