Росія винна у війні на Донбасі та анексії Криму

Український політтехнолог Борис Тизенгаузен заявив, що пряма розмова між Києвом і Москвою хоч би сприятиме пошуку вирішення конфлікту на Донбасі. Тизенгаузен вважає: “Говорити про те, хто розпочав цю війну, - це логічно, а не залучати різні формати. Якщо Путін не захоче цю війну припинити, хто йому з глав європейських держав може сказати “припини”? Ніхто. І ніяк на нього не можуть вплинути. Тому я лише за прямі переговори”.

Політтехнолог наголошує, що жодні формати не здатні вирішити українську проблему, оскільки це просто нелогічно. Росія веде війну проти України і в якийсь момент західні партнери починають вирішувати долю цього конфлікту, при цьому вислуховуючи і бік агресора теж. Адже Кремль каже, що Україні слід вирішувати конфлікт із бойовиками Донбасу, яких створила і спонсорує Росія.

Крім того, при спробі Володимира Зеленського залучити Москву до діалогу, представники Кремля заявили, що не будуть проводити переговори, якщо до порядку денного буде включено питання Криму. Для них "питання Криму закрите". Тим не менш, це зробити неможливо. Анексія півострова та війна на Донбасі - речі не розділені. Якщо сепарувати ці питання, то весь світ почне їх розділяти, що призведе до поступового “погляду через пальці” на кримське питання.

Крім Росії, ніхто не винен у війні на Донбасі та анексії Криму. Це єдина сторона, яка має відповідати і яка зобов'язана вести діалог з Україною щодо врегулювання конфлікту та деокупації українського півострова.