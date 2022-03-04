Росія саботує розробку американської вакцини

Директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія, Китай і Іран намагаються перешкодити Америці створити власну вакцину від COVID-19.
«Росія заявила офіційно, що у них є вакцина. Ви знаєте, я не впевнений, вчора або сьогодні я бачив повідомлення, що половина населення Росії цьому не вірить. Тому я не впевнений, як вони збираються виводити вакцину на світовий ринок», - сказав Еваніна.
За його словами, звинувачені ним країни намагаються викрасти дані про розробку американської вакцини.
"Як тільки ми отримаємо вакцину, вони, безумовно, захочуть не дати нам застосувати її. Три гравці - Китай, Росія та Іран - точно намагаються не дати нам отримати вакцину в своє розпорядження", - сказав він.
Чиновник додав, що тактика дій РФ змінилася в порівнянні з 2016 роком. "Зміна полягає в тому, що росіяни більше не користуються ботами і фабриками тролів, тому що ті попалися. Тепер вони користуються інформацією громадян США і штучно посилюють її", - резюмував він.
На його думку, мета Москви полягає в тому, щоб "внести розкол і знищити демократію" в Штатах.
За його словами, звинувачені ним країни намагаються викрасти дані про розробку американської вакцини.
"Як тільки ми отримаємо вакцину, вони, безумовно, захочуть не дати нам застосувати її. Три гравці - Китай, Росія та Іран - точно намагаються не дати нам отримати вакцину в своє розпорядження", - сказав він.
Чиновник додав, що тактика дій РФ змінилася в порівнянні з 2016 роком. "Зміна полягає в тому, що росіяни більше не користуються ботами і фабриками тролів, тому що ті попалися. Тепер вони користуються інформацією громадян США і штучно посилюють її", - резюмував він.
На його думку, мета Москви полягає в тому, щоб "внести розкол і знищити демократію" в Штатах.
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