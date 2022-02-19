Росія збільшує список терористів та екстремістів

Олена Родвікова – звичайна мешканка Росії, яка виховує сина одна. Її сім'я загинула у 2004 році. Олена висловила невдоволення владою у соціальній мережі, за що була засуджена за статтею “заклик до тероризму та екстремізму”.

Співробітники ФСБ відвезли її на допит, де погрожували тюремним терміном та відправкою її дитини до дитячого будинку, якщо вона не визнає своєї провини. Жінці довелося визнати “вину”, хоча у своєму пості вона нікого не закликала до агресивних дій, а лише висловила невдоволення стосовно чинної влади. Тепер, Олена повинна виплатити 300 тис. рублів на протязі 2 місяців при доході 20 тис.. карбованців на місяць. Інакше її відправлять до в'язниці, а сина до дитбудинку.

Росіянку внесли до списку терористів, чим за фактом прирівняли її з членами Аль-Каїди та інших терористичних організацій. Усі хто незадоволений владою в Росії апріорі екстремісти та терористи. Засуджуючи людей за такі "злочини", російські силовики підвищують показники боротьби з тероризмом і борються з адекватними людьми в країні. На жаль, росіяни поки що продовжують терпіти свавілля власного керівництва країни, проте вічно це не може тривати.