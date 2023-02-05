Росія знищує власне населення у країні

10:39 05 лютого Київ, Україна

На теренах країни-агресора довгий час існувала сумно-відома організація «Hydra». У першій половині 2022 року Німеччина заарештувала рахунки маркетплейсу і він нібито закрився.

Hydra була монополістом на ринку РФ і кришувалась силовиками. При цьому організація була майданчиком, де конкретні магазини та окремі продавці реалізовували свій товар.. Після розпаду всі ці магазини стали децентралізовані і почали розміщувати рекламу послуг прямо на вулицях міст Росії.

"Дивно", але акції перфомансу реклами наркотиків залишаються безкарними. Тобто людину, яка називає війну – війною, можуть знайти, де б вона не була, а цілий магазин, який продає речовини, що вбивають тисячі людей на рік, члени якої розміщують банери з рекламою в центрі міст – ні?

Що тут говорити – наркотики це гроші, а там де гроші, там і представники силових структур РФ. А якщо врахувати, що наркотрафік з Азії в Європу проходив через Москву, Петербург і ним займалося окреме відомство ФСБ, то навряд чи когось здивує, якщо з'ясується, що деякі онлайн-магазини наркотиків організували безпосередньо силовики.