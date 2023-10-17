Росія загрожує збивати супутники

11:38 17 жовтня Київ, Україна

Російська влада вважає законною метою для ударів у відповідь західні цивільні супутники, які використовуються для військових потреб. Про це розповів директор департаменту МЗС з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями Володимир Єрмаков. Він звинуватив західні країни у створенні ризиків, яким наражається мирна космічна діяльність та соціально-економічні процеси на Землі.

Мабуть, ця новина нічим не відрізняється від типового ядерного шантажу Кремля.. Агресор у такий спосіб намагається залякати Захід. Однак насправді збиток будь-якого цивільного супутника буде сприйнято як атака на одного з членів НАТО. А оскільки Путін боїться цього, так само як і використання ядерної зброї, то висновок напрошується сам собою.