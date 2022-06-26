Росія загрожує Литві

Уряд Литви ухвалив рішення заборонити транзит через свою територію підсанкційних товарів із Росії до Калінінграду. Таким чином, Вільнюс запровадив часткову блокаду для Кремля, у зв'язку з чим російська сторона тепер не може ввозити до свого ексклаву запчастини, зокрема, для військової техніки. Однак залишається шлях морем, який, звичайно ж, є більш витратним і проблематичним.

На цьому грунті в Росії почалася істерика у супроводі погроз. Кремль заявив, що "залишають за собою право на дії щодо захисту своїх інтересів", не однозначно натякаючи, що такими діями буде військова агресія.

Однак у ці марення віриться так само, як і в застосування ядерної зброї. Литва є членом НАТО і напад на неї призведе до ліквідації Путіна. Те, як демонструє себе армія окупантів в Україні, чітко дає зрозуміти, що "непереможна російська армія" переможна. Для Північноатлантичного альянсу не важко захистити не тільки Литву, а й повернути Калінінграду його історичну назву.

З іншого боку, до 24 лютого безумством здавався повномасштабний напад на Україну. Тому бомбардування Вільнюса на 100% виключати не варто.

Так чи інакше, країни НАТО, особливо на східному фланзі Альянсу, давно готові до ескалації з Росією, тому застати їх зненацька не вдасться. А ось росіяни такої "перемоги" вже точно не переживуть, що дає ще одну причину для прийняття якнайшвидшого рішення щодо створення революційного руху, поки їхня бункерна істота з "червоною кнопкою" не оголосила загальну мобілізацію для "денацифікації" всіх народів світу.