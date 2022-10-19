Росія вбиває своїх громадян

21:42 19 жовтня Київ, Україна

Росіяни почали скаржитися на брак донорської крові через передачу її всієї потреби армії. Пацієнтам, яким потрібна операція, які проходять хіміотерапію, терміново госпіталізованим та іншим, яким потрібна кров, щоб вижити, тепер мають випрошувати інших людей здавати її на конкретне прізвище. Інакше – людина помре.

Крім того, що Путін буквально перенаправив усі промислові та людські ресурси на війну, щоб стабілізувати фронт, він ще й позбавив можливості росіян отримувати термінову медичну допомогу.. Крім того, відомо, що багато лікарів також підлягають примусовій мобілізації, а це ще більше б'є по медичному сектору. Незабаром росіян лікуватимуть ветеринари.

То хто ж ворог Росії – НАТО, Україна, Захід чи ті, хто сидить у Кремлі? Адже все це можна вирішити за лічені дні, вийшовши на масовий протест, замість плакатів, озброївшись хоч би коктейлями Молотова.