10:18 19 жовтня Київ, Україна

Немислимі заяви продовжують вилітати з голів кремля, що говорять. На Шостому саміті Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії (НВЗДА), який проходить в Астані, Казахстан, путін заявив: “Ми наполегливо закликаємо компенсувати завдані афганцям за роки окупації збитки та розморозити незаконно заблоковані афганські кошти”.

Наскільки ж абсурдна його “вимога”. Якщо згадати, то з 2001 року, коли США ввели війська до Афганістану через знищення Аль-Каїдою Світового торгового центру, путін висловив підтримку Вашингтону. Надалі він неодноразово підкреслював важливу роль всесвітньої антитерористичної боротьби, в якій, зокрема, брала участь росія.

Після того, як Талібан захопив владу в Афганістані, кремлю було не до афганців. Але тепер, коли росії потрібні хоч якісь союзники, відповідно до КНДР і білорусії, путін згадав про Афганістан, який між тим планує розплачуватись за російські енергоресурси родзинками.

Можливо, росії не варто брати оплату вуглеводнів сухофруктами, а передавати свої ресурси безкоштовно, адже протягом 10 років СРСР вів війну проти руху Талібан. Називаючи себе правонаступником Радянського Союзу, не можна забрати лише добре, необхідно пам'ятати і про пороки того часу.

Очевидно, що це черговий політичний хід путіна, для отримання підтримки Талібану – тієї радикальної організації, яка, досі, визнана терористичною в росії і проти членів якої кремль воював.