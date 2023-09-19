Росія витрачає на війну в Україні 1 мільярд рублів на годину

12:35 18 вересня Київ, Україна

Підрахунки ентузіастів, які заявили про витрати РФ на війну в Україні в розмірі 1 млрд рублів на годину, засновані на різних виписках Мінфіну РФ, звітах ЦП і т.д. Тобто це лише офіційна інформація, взята з відкритих джерел країни агресора. Насправді витрати можуть виявитися вищими, враховуючи високий рівень корупції. Варто зазначити, що з моменту початку вторгнення в Україну ця цифра практично не змінилася. Періодично, журналісти публікують інформацію про щоденні витрати агресора на війну і в середньому ця цифра дорівнює 22-30 млрд рублів.

Для того, щоб зрозуміти, наскільки це велика сума - весь бюджет РФ на охорону здоров'я у 2023 році дорівнює 1500000000000 рублів або 2-м місяцям війни в Україні; вся космічна програма «Луна-25» обійшлася в 12,5 млрд рублів або приблизно 12 годин війни в Україні; весь річний бюджет Калмикії дорівнює 24 млрд. рублів або 1-го дня війни в Україні; бюджет на охорону навколишнього середовища у 2023 році дорівнює 128 млрд рублів або 5-ти дням війни в Україні; 876,4 млрд рублів – сума, що дорівнює всім боргам росіян за послуги ЖКГ, або 37 дням війни в Україні.

Звичайно, якщо читач цього блогу раптом виявиться прихильником війни, то він може помітити, що Україна як противник витрачає не менше, а то й більше у відсотковому співвідношенні. Ось тільки Україна має вимушені витрати, оскільки країна захищається від зовнішньої агресії і в разі припинення захисту буде знищена, а Росія мала вибір і Путін, який не бажає втрачати свою владу, вирішив, що “маленька переможна війна” дасть йому цю можливість , а за ціною він не постоїть.

Іронія полягає в тому, що щорічно Путін заявляє про “важкий рік”, а місцеві чиновники дублюють його і перекладають більш доступною мовою слова диктатора – “грошей немає”. Але судячи з того, скільки Кремль готовий витрачати на війну, на ні кому, окрім Путіна та купці божевільних непотрібну війну, на вбивство людей як українців, так і росіян гроші є і надміру. Хоча тепер точніше сказати були. Ось тільки через вічну аполітичність росіян, Путін давно вирішив, що всі ресурси країни належать йому і купці його друзів і повинні витрачатися виключно на користь диктатора на його “хотілки” та бажання.