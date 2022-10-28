Росія втрачає останніх союзників

10:55 28 жовтня Київ, Україна

14 грудня у Брюсселі має відбутися перший у своєму роді саміт країн-членів ЄС та АСЕАН. В АСЕАН входять 10 країн Азіатсько-тихоокеанського регіону: В'єтнам, Лаос, Камбоджа, Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Таїланд, Сінгапур, М'янма, Бруней. Очікується, що представники азіатських країн мають публічно засудити російське вторгнення та закликати Путіна вивести свої війська з України.. З 24 лютого, держави АСЕАН залишалися нейтральними і поводилися подібно до Китаю. За публічним засудженням може бути часткова підтримка західних санкцій.

Примітно те, що Азіатсько-тихоокеанський регіон і особливо члени АСЕАН зазнають значного впливу КНР. Не можна виключати, що така позиція членів азіатського об'єднання могла бути продиктована Пекіном.

Так чи інакше, Кремль втрачає нагоду переманити на свій бік держави, які раніше залишалися нейтральними до Росії і в перспективі могли стати його союзниками.. Путін знову "всіх переграв".